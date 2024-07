Sampdoria, tutto su Romagnoli per la difesa. Ghilardi...

Getty Images

Il reparto che vivrà il maggior numero di trasformazioni in vista della prossima stagione per laè sicuramente la difesa. I blucerchiati rispetto allo scorso campionato hanno già perso tre titolari: Facundo Gonzalez, Daniele Ghilardi e Nicola Murru, svincolatosi ieri. Inoltre Pirlo rischia di dover salutare anche Giovanni Leoni, su cui si sta scatenando il calciomercato. Certo, il Doria ritroverà Alex, che ha saltato l'intero anno a causa di un grave infortunio - e presumibilmente rimodulerà anche il suo ingaggio - e proverà a rimpolpare il reparto con gli innesti di alcuni giovani. Al club genovese non dispiacerebbe riavere, potrebbe negoziare con il Verona, e piacciono anche alcuni giovani come Gabrieledell'Empoli o Christian, di proprietà della Fiorentina.

Accardi però vorrebbe prendere anche qualche pedina importante, un giocatore d'esperienza a cui affidare le chiavi della difesa. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Simonedel. Su questo profilo va registrato grande ottimismo da parte della Samp: la sensazione è che la trattativa si possa chiudere a breve, anche perché i gialloblù sono disposti a cederlo. Il nodo ovviamente è rappresentato dall'ingaggio, troppo alto per la Samp. Un modo per 'aggirare' l'ostacolo sarebbe spalmare lo stipendio su più anni offrendo a Romagnoli, che attualmente ha un contratto sino al 2025, unRomagnoli è un 'fedelissimo' di Accardi. Il dirigente lo aveva pescato nel 2017 dal Carpi, e lo aveva riportato al Castellani in Serie B, nel 2019, rendendolo uno dei protagonisti del ritorno nella massima serie degli azzurri.