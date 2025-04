Sampdoria, ufficiale: Andrea Mancini è il nuovo ds, promosso Giovanni Invernizzi

Dopo quelli di ieri, a sancire la conclusione dell'avventura in panchina di Leonardo Semplici – terzo allenatore esonerato nel corso della stagione dopo Andrea Pirlo ed Andrea Sottil – e quella da direttore sportivo di Pietro Accardi e la scelta di puntare su Alberigo Evani (seguito in questa avventura da Attilio Lombardo e Angelo Gregucci), oggi è stato il momento diNell'attesa di vedere, o forse sarebbe meglio dire rivedere,sui campi di allenamento di Bogliasco e poi allo stadio “Luigi Ferraris”, nella veste di consulente di fiducia del presidente Matteo Manfredi,Prima di accettare questo nuovo incarico, Invernizzi ricopriva la posizione di responsabile del settore giovanile. Questa la nota ufficiale della Samp: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Mancini il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente sarà affiancato nell’incarico da Giovanni Invernizzi, già club manager blucerchiato e da oggi nuovo coordinatore dell’Area Tecnica”.In giornata, per incontrare a Bogliasco i componenti del nuovo staff tecnico guidato da Evani, non poteva mancare ilChe, ai cronisti presenti nel centro sportivo, ha illustrato nei dettagli la centralità della figura di Roberto Mancini in questo tentativo estremo di rilanciare una squadra precipitata al terzultimo posto del campionato di Serie B e in piena bagarre per evitare la retrocessione in C: "Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire".