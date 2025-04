Sky - Sampdoria, torna Mancini come direttore tecnico? L'ex ct tuona sui social: "Pensate prima di scrivere cose inventate"

Con una storia sui social, Roberto Mancini entra a gamba tesa sulla questione del suo ritorno alla Sampdoria. Su Instagram, l'ex ct della Nazionale ha scritto: “- e lo so che fate fatica -. Grazie”.Lo riferiva Sky Sport. Resta da capire se, dopo la storia di Mancini, questo avvicendamento possa concretizzarsi o meno.

per la successione disulla panchina blucerchiata. La candidatura sarebbe stata sostenuta anche da, che dopo una riflessione ha declinato la possibilità di diventare il nuovo tecnico, ma per il quale, secondo quanto riporta Sky Sport,Dopo i contatti delle ore precedenti, e le riflessioni successive,Un'ipotesi suggestiva, che era stata sostenuta per qualche ora più per motivi di cuore che per logica, nel momento di crisi del club blucerchiato, un'ipotesi che nelle prime ore del pomeriggio tramonta.

, con la squadra in caduta libera. Se il campionato di Serie B finisse oggi, i blucerchiati sarebberoe il mancato rientro in città per evitare la contestazione dei tifosi,, che ha ottenuto 15 punti in 16 partite scendendo in terzultima posizione. Per quanto riguarda i, un’ipotesi è quella che porta a, che ha già lavorato con il ds Accardi e che garantirebbe l'esperienza e la grinta a un gruppo che ha bisogno di trovare le motivazioni giuste per reagire. Iachini ha già aperto al ritorno. Sullo sfondo resta, mentre prende corpo anche l’ipotesi di una soluzione interna con

Dall’altra parte, come riporta Gianluca Di Marzio,nella chat degli ex dello scudetto blucerchiato. Con il passare dei giorni questa suggestione è, si legge sul sito di Di Marzio, con Mancini (nelle scorse settimane vicino alla panchina della Juventus) che, andando oltre l’aspetto lavorativo. Il Mancio sta riflettendo e,, in una direzione o nell'altra. Da segnalare, ieri, la presenza allo stadio dello storico vice di Mancini,, insieme a Invernizzi.