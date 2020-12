La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla sfida dell'”Olimpico” con la Roma, in programma domenica (ore 15.00). Dopo la riunione in sala video e una prima fase di riscaldamento, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta mattutina a base di esercitazione tecnica e partita tattica.



Primo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, finalizzato al recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Nik Prelec prosegue infine il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Domani, giovedì, appuntamento mattutino a Bogliasco per l’ultimo allenamento del 2020.