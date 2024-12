Sampdoria, Veroli: "Pubalgia alle spalle, dedico il gol allo staff medico. Pareggio da non buttare"

Getty Images

La partita di ieri dellacon la Carrarese ha visto un rientro importante. Tra i blucerchiati è stato impiegato da titolare Davide, dopo i problemi di pubalgia accusati negli scorsi mesi. Il match è coinciso anche con il primo gol tra i professionisti per l'ex Catanzaro: "Sicuramente è un pareggio da non buttare, peccato per il gol all’inizio che ci ha un po’ tagliato le gambe ma c’è stata una reazione secondo me molto importante.Da parte della squadra c’è stata una grande reazione: peccato non averla portata a casa, ma è questo secondo me lo spirito giusto" ha detto il ragazzo nel post match.

"Un gol importante, è servito a portare a casa questo punto, anche se volevamo qualcosa di più. Ma dev’essere quel qualcosa che ci dà la forza per affrontare la prossima partita contro un avversario difficile.. Anche oggi in campo mi sono sentito bene, verso il finale ho avuto qualche crampo, però nulla di che" prosegue il calciatore classe 2003 arrivato dal Cagliari.Adesso c'è il Pisa: "Ci abbiamo giocato anche di recente, non troppo in là nel tempo, e hanno vinto loro.Il Pisa è una squadra importante, con anche giocatori di categoria superiore, ma sono convinto che anche i nostri tifosi ci daranno la carica e saranno con noi" conclude.