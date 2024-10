Sampdoria, vicino il ritorno di Pedrola: "Convocabile per Cesena"

ZUMAPRESS.com

Lasi prepara a recuperare finalmente Estanis, out dalla fine della scorsa stagione a causa di un vero e proprio calvario di infortuni, recidive e ricadute, culminato con l'ultimo drammatico stop nella gara contro la Reggiana. Il giocatore era statoa maggio dal professor Lempainen, e l'intervento, così come la riabilitazione durata tutta l'estate, è andato per il meglio.Si sperava di rivederlo già nella partita della scorsa settimana, ma il tecnico Andrea, nella conferenza stampa pre-gara, aveva annunciato il rinvio del suo ritorno in campo: "Penso che sia convocabile per Cesena", aveva dichiarato l'allenatore, spiegando poi che Pedrola mancava "da parecchi mesi dall'allenamento attivo". "Ha fatto un lavoro propedeutico a rientrare, ci vorranno" ha aggiunto il mister "ma è tornato ad allenarsi seguendo un programma specifico per ritrovare la condizione fisica ottimale e la sosta casca a fagiolo perché potrà intensificare il suo lavoro".

C'è quindi la concreta speranza che questa sia davvero la volta buona per il ritorno di Pedrola. Inizialmente, l'esterno verrà impiegato, ma il suo recupero consentirà al mister di avere più soluzioni tattiche, sia dal primo minuto quando sarà a pieno regime, sia durante la partita. Sarà interessante capire dove lo schiererà Sottil, considerando che in avanti la Sampdoria può già contare sul duo Coda-Tutino. Con il rientro di Pedrola, la rosa doriana guadagnerà un’importante pedina per variare il gioco offensivo.