E così, un altro mercato è passato senza la nuova proprietà. Quello che doveva essere la finestra di trasferimento ‘fatta dalla dirigenza entrante’ è filata via senza neo presidenti o nuovi assetti. Intanto, la svolta è sempre dietro all’angolo, davanti agli occhi della povera bestiola. Avete presente? Lui continua a camminare, sicuro di raggiungere prima o poi l’ortaggio, e intanto il tempo passa, la strada alle spalle aumenta, e la carota continua ad essere lì. La tiritera adesso è ricominciata, sempre uguale a sé stessa e per tale motivo diabolica. Ora il limite è novembre, poi sarà a gennaio con il nuovo anno, poi dopo Pasqua, poi a salvezza acquisita, poi entro giugno, poi a fine mercato e così via. Ah, se non si fosse capito,Invece, quella che doveva essere una sessione mirabolante si è rivelato l’ennesimo esercizio da sudore e sangue, tra equilibrismi vari e incastri da tentare., perché il risultato è quello di avere una formazione sempre meno strutturata rispetto all’anno precedente. La Sampdoria che inizia il 2022/2023 è più fragile di quella che aveva chiuso il 2021/2022, che a sua volta era più fragile della squadra del 2020/2021, e così via. Quando scrivo fragile, peraltro,, per quanto riguarda anche giocatori di proprietà, potenziali rivendibili etc. Questa premessa è doverosa e deve essere sempre tenuta a mente per analizzare e discutere il mercato blucerchiato.In simili condizioni Lanna e Panconi, due che alla Samp ci tengono davvero,. Camminando sulle uova, coadiuvata dai due direttori sportivi e da Romei - non si capisce bene per quale motivo le trattative, con due ds a libro paga, le conduca tutte un avvocato romano, peraltro portatore di Ferrero a Genova, ma per approfondimenti vi rimando a- la dirigenza è riuscita a portare a casa una formazione dignitosa, per quello che è l’obiettivo stagionale, ossia la salvezza e, soprattutto, la sopravvivenza.I movimenti in uscita hanno garantitogiocatori scontenti e capaci di inquinare lo spogliatoio. La Samp ha di fatto ceduto cinque titolari dello scorso anno (Candreva, Yoshida, Ekdal, Thorsby e Sensi, e non sono pochi, si tratta di mezza squadra), ha venduto un possibile crack come Damsgaard (e questo sarà il mio rimpianto, avrei pagato per vederlo con Giampaolo) e si è liberata di eventuali alternative, da Depaoli a Bonazzoli passando per Falcone.In entrata, la Samp si è mossa senza un euro, e i risultati sono ottimi.è il play che chiedeva Giampaolo, e con il tecnico, quando entrerà a pieno regime, può fare bene.lo valuto un po’ fumoso, ma per il Doria attuale è un sicuro titolare, anzi, diventa quasi imprescindibile. Ho qualche dubbio in più sull’innesto, ma ritengo che sia sicuramente meglio l’arrivo dell’argentino, piuttosto che lasciare una lacuna in quella zona di campo, dove Leris non garantisce purtroppo alcuna certezza.. Sto cercando di capire il motivo per cui un’altra media squadra inglese non abbia provato a tesserarlo, e onestamente ancora non lo trovo. La difesa è rimasta all’incirca, che poi è ciò che chiedeva Giampaolo, sono approdati a Genova alcuni giocatori teoricamente interessanti come Segovia e Amione, hai in più le alternative Murillo e Verre e, soprattutto, il probabile recupero diInsomma, per l’obiettivo stagionale, una salvezza di riffa o di raffa, date le premesse e il margine di rischio,. Giampaolo potrà lavorare su un paio di moduli e, soprattutto, appoggiandosi all’intelaiatura del ritiro senza le cosiddette ‘mele marce’, o per dirla in maniera più corretta politicamente senza i ‘giocatori scontenti’ citati dal tecnico nel post Lazio. Però, spero che chi di dovere si sia reso conto che l’andazzo attuale non è più sostenibile.. Speriamo di non arrivare mai a tale punto, ma con la storia della carota in mente non ne sono così sicuro.