San Gallo-Fiorentina, le pagelle di CM: la reazione di Ikoné e Sottil. Quarta più attaccante che difensore

Getty Images

SAN GALLO

Ati-Zighi 6,5; Vandermersch 6,5, Ambrosius 6 (26’ Vallci 5,5), Stanic 5,5, Noah 5,5; Gortler 7 (84’ Stevanovic), Quintillà 6,5, Csoboth 6 (64’ Witzik 5,5); Toma 6, Mambimbi 6,5, Geubbels 5 (83’ Cissé). All. Maassen 6



FIORENTINA



Terracciano 6: può poco sulle due reti ospiti. Per il resto se la cava col mestiere.



Kayode 5,5: da rivedere. Alterna buone cose soprattutto in fase di possesso a errori anche piuttosto marchiani. Non è chiaro perché sulla sua zona di competenza Gortler fosse solo a bucare Terracciano. Oggi Dodò è una spanna avanti

giocatore clamorosamente paradossale. Il gol ospite nasce da una sua follia, ma come spesso gli accade rimedia con la pericolosità in area avversaria facendo partire la rimonta. Una provocazione per Palladino: ma spostarlo un po’ in avanti?: schierato un po’ a sorpresa al posto di Ranieri. Il suo lo fa. Poi esce per un problema fisico.: ripresa attenta senza troppi rischi o sbavature. Ormai è una certezza: avrà perso un po’ di minutaggio a favore di un Gosens che sta facendo molto bene. Ma il piede resta caldo, pericoloso e, soprattutto. Decisivo. Un grande assist da corner.giusto il tempo di mettere il sigillo sulla sfida

: una delle sorprese della formazione ufficiale. Il pallone lo lavora quasi sempre bene, ma un paio di sbavature rischiano di costar caro. Così così.: aggiunge geometrie importanti alla manovra: riproposto in quello che dovrebbe essere il suo ruolo naturale. In realtà fa parecchia fatica nel trovare la collocazione. Ha il merito di accendere Ikoné sulla prima rete del francese.: dà una mano soprattutto in pressione alta: un po’ sulle gambe sulla brutta palla di Quarta che porta in gol Mambimbi. Sempre elegante quando accarezza il pallone, pecca un po’ in precisione.

primo tempo da peggiore in campo. Poi una doppietta decisiva e tante giocate in un momento in cui si parla di un’avventura a Firenze sostanzialmente finita. Basterà per riscattarsi? Non lo sappiamo, c’è di certo che frutta alla grande l’occasioneè uno di quelli che ha qualcosa da dimostrare stasera. 20’ per scrollarsi di dosso un po’ di pressioni, poi ingrana. La Fiorentina fa male soprattutto quando scende a tutta birra sulla fascia, come in occasione della terza rete. Ati-Zighi gli nega più volte il gol, ma la prova è ottima

: altro tipo di giocatore rispetto a Kean. Tanto volenteroso quanto poco preciso, però è lucido a servire Ikoné che segna la terza rete. Preziosostasera cercava soprattutto risposte da chi ha giocato meno. Sono arrivate tutte. Nessuno gli dava più credito fino ad un mese fa. Risponde con cinque vittorie nelle ultime sei partite e con la consapevolezza che la Fiorentina B può decisamente dire la sua. Bravo