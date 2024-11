Sala: "San Siro? Cessione del Meazza e delle aree entro l'estate 2025. Questa è l'ultima chance"

Si intravede il traguardo finale della lunga querelle sulla questione stadio a Milano. O almeno la intravede il sindaco della città, Beppe Sala. Il primo cittadino, a margine di un evento a Palazzo Marino, è tornato sull'argomento dopo che Inter e Milan avevano comunicato la manifestazione d'interesse per il nuovo San Siro., mostriamo alle squadre i valori dell’Agenzia delle Entrate e vediamo quello che si può fare, l’obiettivo è quello, se le squadre confermano, diQuindi diciamo formalmente la cessione di stadio e aree prima dell'. Il valore dell’area lo vediamo con le squadre adesso. Prima lo mostreremo a loro quando le incontreremo, mi pare doveroso parlarne prima con loro", ha detto.

perché si passa da un’idea di diritto di superficie all’acquisto e direi cheCosì incassiamo dei fondi che possiamo reinvestire e penso che verranno dirottati direttamente sull’edilizia popolare e sul cercare di fche ne ha tanto bisogno. Teniamo conto del lavoro già fatto, il dibattito pubblico e il lavoro fatto dal Consiglio comunale che aveva dato indicazioni alla giunta. Io riferirò in Consiglio nei prossimi giorni.Io di questo tema mi porto una croce, ma tantoL’importante è prendere le decisioni e non continuare con questo stillicidio di recriminazioni e polemiche che non fanno bene alla città", ha concluso Sala.