AFP via Getty Images

Inter e Milan, il Ministro Salvini sullo stadio: "Con i no del Comune persi 4 anni. Meglio farlo a San Siro"

Redazione CM

11 minuti fa



Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché storico tifoso milanista Matteo Salvini, ha parlato all'Ansa del futuro dello stadio di Inter e Milan tirando una grande stilettata al sindaco Beppe Sala e al Comune di Milano e spingendo i due club verso un nuovo impianto nella zona di San Siro.



I NO DEL COMUNE - "Io mi auguro che lo stadio si faccia, perché per i no del Comune abbiamo perso quattro anni".



MEGLIO A SAN SIRO - "Se poi si fa a San Siro tanto meglio perché si riqualifica anche un quartiere che ne ha bisogno".



NON PERDERE ALTRI ANNI - "Si faccia a San Siro, a San Donato, a Sesto, a Rozzano, un nuovo stadio significa avere più sicurezza, più servizi e più qualità della vita. Mi auguro che non si perdano altri anni come è accaduto".