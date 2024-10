Getty Images

Lautaro partecipa allo show di Messi, che elogia Nico Paz: "Impressionante". 6-0 per l'Argentina VIDEO

Redazione CM

12 minuti fa

Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I campioni in carica dell'Argentina consolidano il primo posto in classifica con una netta vittoria per 6-0 contro la Bolivia.



Il man of the match è Lionel Messi, autore di una tripletta. Il numero 10 sblocca il risultato su assist di Lautaro Martinez, al quale restituisce il favore in occasione del raddoppio segnato dall'attaccante dell'Inter a porta vuota. Nel recupero del primo tempo lo stesso Messi serve la palla del 3-0 a Julian Alvarez. Sostituito nella ripresa da Thiago Almada, che cala il poker su passaggio di Nahuel Molina (ex Udinese). Dalla panchina entrano due calciatori della Serie A italiana: il centrocampista Leandro Paredes della Roma e il trequartista Nico Paz del Como, che prende il posto di Lautaro Martinez e chiude un bell'uno-due con Messi, autore del gol del definitivo 6-0. Poi lo stesso Messi elogia Nico Paz nel dopo-partita: "Nico ha tante qualità e capisce perfettamente il gioco. Ha una testa impressionante e lavora con un allenatore mio amico (Cesc Fabregas, nda) che lo farà crescere ancora molto".







Vincono e convincono pure Colombia e Brasile, che rifilano un secco 4-0 rispettivamente ai fanalini di coda Cile e Perù. Davinson Sanchez, Luis Diaz (su assist di James Rodriguez), Duran e Sinisterra firmano il successo della Colombia, seconda in classifica a meno 3 dall'Argentina. Due rigori di Raphinha spianano la strada al Brasile, che poi completa l'opera con Andreas Pereira e Luiz Henrique.



L'Uruguay non va oltre allo 0-0 in casa con l'Ecuador, il Paraguay batte 2-1 in rimonta il Venezuela grazie a una doppietta di Antonio Sanabria del Torino.

Si qualificano direttamente alla fase finale dei Mondiali 2026 le prime sei classificate del girone unico con andata e ritorno, la 7ª va allo spareggio dell'interzona.