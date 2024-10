Lautaro e il Pallone d'Oro: "'Ho fatto un'annata spettacolare, ci spero"

Getty Images

Lautaro Martinez sogna il Pallone d'Oro. E' un obiettivo, oltre che un grande desiderio. L'attaccante dell'Inter è tornato a parlare del premio più importante a livello personale, lo ha fatto al termine della partita vinta dall'Argentina contro la Bolivia, in un match di qualificazione al Mondiale del 2028 tra Stati Uniti, Canada e Messico: "Sarò a Parigi per la premiazione, andrò con mia moglie, con la speranza di sempre - ha detto a Tyc Sports - . Come ho sempre detto, il gruppo, la squadra, il collettivo conta più del singolo,con l'Albiceleste".

Poi ha continuato: "Analizzando il tutto, penso di esserci. Vedremo cosa succederà quella sera".La premiazione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi, situato in Place du Châtelet sulle rive della Senna, nel cuore della Ville Lumiére.