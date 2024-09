Como, Nico Paz disegna calcio: quattro big italiane in fila, la verità sulle cifre con il Real Madrid

Redazione Calciomercato

Mai una giocata conservativa, testa alta e pensiero sempre in verticale, copertura del pallone straordinaria grazie anche ai 186 centimetri di altezza e una tecnica di primissimo livello. D’altronde la scuola è stata quella del Real Madrid: Nico si metteva sempre al primo banco. Ne studiava segreti e movimenti con grande attenzione convinto che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento.

- Il calciatore naturalizzato argentino ma nato in SpagnaInoltre i Blancos potranno usufruire di un’eventuale recompra. Paz nasce come trequartista, ma può giocare anche da mezzala, da esterno destro e da seconda punta. Ieri sera: prima causa l’autogol di Kolasinac e poi delizia con l’assist per il gol vittoria di Fadera. Un’esibizione che ha sorpreso i tanti osservatori, italiani e stranieri, presenti sulle tribune del Gewiss Stadium.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

dell’impatto avuto dacon il calcio italiano. L’idea, condivisa con la proprietà del Como, è quella di costruire un progetto ad ampio respiro proprio sul talento di Nico. Solo il Real Madrid può rovinare questo piano avendo una clausola di riacquisto sul classe 2004., Paz é un talento sempre più in fase di decollo.