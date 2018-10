Antonio Sanabria, attaccante del Betis Siviglia, ex Roma, parla al Corriere dello Sport della sua esperienza in giallorosso: "Non nascondo che speravo di giocare di più, ma l’esperienza a Roma è stata importante per la mia carriera, per fare progressi. Poi la città è bellissima. Totti? È stato un sogno e un grande onore avere come compagno un monumento del calcio mondiale, uno dei più forti della storia".



SUL FUTURO - "Roma col diritto di recompra? Per il futuro non escludo niente, ma preferisco concentrarmi sul presente. C’è una stagione nella quale dobbiamo fare bene".