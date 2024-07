Getty Images

Sanchez spera ancora nella Serie A

un' ora fa



Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore libero e svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Inter. L'attaccante cileno ha ricevuto diverse proposte per tornare a giocare in Sud America e dall'Arabia Saudita, ma sta cercando di prendere tempo perché vorrebbe ancora rimanere in Serie A.



Su di lui hanno messo gli occhi l'Udinese, il Monza e il Parma che stanno pensando, a patto che lui si riduca sensibilmente l'ingaggio rispetto a quanto percepito nel corso dell'ultima stagione in nerazzurro.