Sancho, Bellingham... L'Europa scopre Bynoe-Gittens, chi è il prossimo diamante del Borussia Dortmund

. L’Europa del calcio che conta scopre il talento illuminante dell’ala inglese classe 2004, facente parte della rosa del Borussia Dortmund. Il giovane originario delle Barbados ha deciso e impreziosito il debutto stagionale dei gialloneri nella prima giornata della League Phase della Champions League.

. Tante occasioni, ma mai nessuna davvero pericolosa che potesse sbloccare la situazione.La partita cambia. Bastano 480 secondi all’inglese per farsi servire in area e spennellare un destro che si adagia sotto l’incrocio, dando il vantaggio alla formazione di Sahin. Altri 9 minuti e Gittens si mette l’abito da sera: partenza dalla fascia sinistra, punta dritto verso l’area, uno-due-tre doppi passi e destro all’angolino. 2-0, match in discesa, prima che Guirassy non chiuda l’opera realizzando il rigore del tris.

. Classe 2004 di piede destro, muove i suoi primi passi a livello di settore giovanili nel Reading per poi passare nel 2018 al Manchester City. Dopo due stagioni svolte ad altissimo livello nelle giovanili dei Citizens, il Borussia Dortmund, nell’estate 2020, lo acquista gratuitamente, con l’intendo di fargli ripercorrere le orme del connazionale Jadon Sancho. Al suo arrivo al Borussia, il nativo di Londra ha dovuto fare i conti con la sospensione del campionato Under 19 a causa del Covid e, in seguito, anche di un grave infortunio alla caviglia. Ha lavorato con la prima squadra aspettando la sua chance, arrivata il 16 aprile 2022, giorno dell’esordio assoluto contro il Wolfsburg.

. Inoltre, nel suo profondo repertorio, presenta una buona visione di gioco e un notevole calcio da fuori area.contro il Dortmund (quinta giornata del Girone F). Un’aspettativa che rimarrà tale, data la sconfitta contro i gialloneri e lo show di Bynoe-Gittens che fece letteralmente impazzire la fascia destra del Milan con le sue accelerazioni e sgasate a non finire.. Un tempo e mezzo in cui ha fornito sprazzi di talento sul prato di San Siro.

Blindato da un contratto sino al 30 giugno 2028, frutto dell’ultimo rinnovo lo scorso ottobre, Bynoe-Gittens avrà la chance per esplodere definitivamente in Germania e diventare il prossimo Sancho e Bellingham del Westfalenstadion Stadion.