Sancho-Juventus: la proposta di Giuntoli e la risposta del Manchester United. Domani nuovi contatti

E adesso tutto su. Come se non bastassero i primi nove colpi di questa stagione,sta tentando l'assalto a quello che sarebbe - a tutti gli effetti - ben più di una ciliegina, ma l'esterno più forte nella rosa della Juventus. Dunque, un pezzo concreto della prossima squadra.Dopo aver tentato l'approccio all'inizio del mercato, quel riavvicinarsi tra Sancho e il Manchester United aveva fatto perdere le tracce e le speranze. Poi è iniziato il campionato. Poco prima c'è stato l'errore nel Community Shield. Poco dopo la rottura, di nuovo, tra Ten Hag e lo stesso esterno: non si sono presi, e con ogni probabilità non si prenderanno mai.

Per questo lo United ha cambiato di nuovo passo, idea, intenzioni su Sancho. E può lasciarlo partire con relativa facilità, provando a massimizzare in questi tre giorni di mercato in cui può accadere realmente di tutto. L, cioè appena ai Red Devils sarà recapitata un'offerta interessante. Che sì,. Ma non secco, e nemmeno alle condizioni immaginate dalla stessa Juve.Ecco, qual è la proposta di Giuntoli? Prestito oneroso, magari senza diritto di riscatto. Al momento le parti non si trovano sulla valutazione finale del giocatore, e potrebbero pure decidere di riparlarne più avanti. Anche perché il vero tema sull'inglese riguarda l'ingaggio:E chi può reggerle, certe cifre?, così come i piani sono stati ben architettati.

La palla ce l'ha tra i piedi, direttore sportivo del club. Che prova a giocare su più tavoli, a mettere in piedi più situazioni. Il Chelsea proporrebbe scambio di prestiti, da Parigi non è mai arrivato realmente una richiesta. E la? Al momento può dirsi in pole, guardandosi costantemente le spalle. Se non si concretizza nient'altro, al centro della scena resta. Può essere decisiva. E può essere un colpaccio. Anche domani ci saranno nuovi contatti tra le parti. Il paradosso? Il tempo che passa non è necessariamente un ostacolo, è forse l'alleato più grande che in questo momento aiuta i bianconeri. Se non arriva il rilancio dei Blues, allora all'ultimo giro, alla bandiera a scacchi, Giuntoli può arrivare pure con relativa serenità.