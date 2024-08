Dall'Inghilterra: Juventus su Sancho, il Manchester United vola a Torino

Ilè pronto a avviare una. A riportarlo, in Inghilterra, è il Manchester Evening News, secondo il quale, dato l’interesse concreto della Juventus per l’esterno inglese. Il Manchester United è disposto a vendere Sancho poiché ha due esterni d'attacco più avanti nelle gerarchie, sia a destra che a sinistra. La vendita del 24enne contribuirebbe inoltre a migliorare la sostenibilità del club per il prossimo anno.

Come riporta IlBianconero.com,di questa stagione. Nonostante ciò, ha viaggiato con la squadra per la sconfitta per 2-1 contro il Brighton sabato scorso. L'unica apparizione dell’ex giocatore del Borussia Dortmund con il Manchester United nell'ultimo anno è stata come sostituto nella partita di Community Shield contro il Manchester City all'inizio di questo mese.(prestito oneroso o prestito con diritto d'acquisto)Da parte sua, il club bianconero vorrebbe che il Manchester partecipasse al pagamento dello stipendio dell'ala inglese.