Sanremo 2024, scaletta seconda serata

Messa alle spalle la prima serata del Festival di Sanremo 2024 con uno share del 61% - numeri così mancavano dal 1995 - è tempo di concentrarsi sulla seconda puntata. Dei 30 artisti in gara si esibiranno in 15 e chi non canterà sul palco dell'Ariston presenterà gli altri: gli abbinamenti sono stati decisi in giornata con un sorteggio. La co-conduttrice che affiancherà Amadeus sarà Giorgia, gli ospiti previsti sono John Travolta, Leo Gassman, Giovanni Allevi, il cast di Mare Fuori, la Nuova Orchestra Santa Balera per festeggiae i 40 anni del brano Romagna Mia. Saranno presenti anche le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.



CHI VOTA - Le esibizioni degli artisti saranno giudicate dal pubblico, attraverso il televoto e dalla giuria delle radio. Secondo la scaletta della serata, i cantanti che nella prima serata si sono esibiti in tarda serata saranno tra i primi e viceversa.



Ecco chi sono i 15 artisti che canteranno nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in ordine di entrata



Fred de Palma - Presentato da Ghali

Renga e Nek - Presentati da La Sad

Alfa - Presentato da Mr. Rain

Dargen D'Amico - Presentato da Diodato

Il Volo - Presentati da Rose Villain

Gazzelle - Presentato dai Bnqr44

Emma - Presentata da I Santi Francesi

Mahmood - Presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama - Presentata da Il Tre

The Kolors - Presentati da Angelina Mango

Geolier - Presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè - Presentata da Sangiovanni

Annalisa - Presentata da Maninni

Irama - Presentato dai Ricchi & Poveri

Clara - Presentata dai Negramaro