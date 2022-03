Domenico Berardi ha raggiunto la piena maturità con la maglia del Sassuolo. L'esterno d'attacco è arrivato in doppia cifra di gol e assist, e il prezzo inevitabilmente sale. Dopo il tentativo della Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, il giocatore è tornato di moda in casa Milan con i rossoneri che stanno valutando se fare un tentativo in estate. Il prezzo? La richiesta del Sassuolo è di circa 30/35 milioni di euro.