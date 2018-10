Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro la Sampdoria: "Andiamo a Genova cercando di non essere condizionati dagli ultimi due risultati negativi.. Boga è fermo e non sappiamo quando riprenderà,, perché lui è un valore aggiunto quando sta bene. A Duncan abbiamo dato un'altra settimana di stop perché non vogliamo perderlo più a lungo, mentre Rogerio è squalificato. Rientra, e sono molto contento, Peluso, sarà convocato e in panchina, sono felice perché non me lo aspettavo così disponibile e così bravo., così come sono rimasto contento delle parole di Sarri. Io i complimenti li giro alla società e ai giocatori che mi ha messo a disposizione, perchè conosco il mio valore, ma so che senza giocatori che ti seguano le cose non funzionano. Questi complimenti non ci devono nè far girare la testa, nè dobbiamo far finta di non riceverli e non apprezzarli, che la gente si accorga delle qualità del Sassuolo è positivo, dobbiamo prendere questi complimenti e indirizzarli sulla strada giusta".