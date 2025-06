Il Milan chiede più soldi al Napoli per Musah: contatti continui per chiudere

ha già preparato le valige e attende solo il via libera per partire alla direzione di. Il centrocampista americano, pallino di Manna eha già trovato un accordo totale con il club azzurro per un contratto di 4/5 anni a 2,5 milioni di euro netti più premi a stagione., i contatti tra club sono continui ma manca ancora qualcosa per arrivare al traguardo finale.- Il Milan vuole cedere Musah e il Napoli vuole acquistare Musah, ci sono tutte le condizioni per concludere una trattativa ben impostata. La prima offerta del club azzurro era di circa 20 milioni di euro mentre il DiavoloManna è all'estero ma lavora intensamente con il Milan per limare gli ultimi dettagli. Musah è sempre più vicino ma vanno percorsi gli ultimi km con la stessa intensità mostrata agli inizi della trattativa