L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato il pareggio contro la Salernitana: "E' più il rammarico che la soddisfazione, il rosso ci ha messo in difficoltà e in più siamo stati sfortunati negli episodi - ha detto a Dazn - Ma poteva vincerla: negli ultimi venti minuti avevo giocatori stanchi e ammoniti, così non ho voluto rischiare e abbiamo cambiato l'interpretazione della gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, poi è uscita la nostra qualità. Traoré? Ha forza nelle gambe e la conclusione, ha fatto un bel gol ma ha avuto altre occasioni che non ha sfruttato.