Scamacca a fine campionato saluterà l'Ascoli per tornare al Sassuolo. Poi l'attaccante italiano potrebbe anche guardarsi intorno sul mercato e cercare una nuova squadra che gli garantisca spazio da titolare. Lo scorso gennaio il Benfica è arrivato a offrire 10 milioni di euro, rispediti subito al mittente dai neroverdi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in Emilia conoscono il valore della punta e non faranno sconti. ​Il centrocampista dell'Ascoli, Michele Cavion è richiesto da Chievo, Empoli, Monza e Palermo secondo Tuttosport.