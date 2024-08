Sassuolo, in arrivo Pierini dal Venezia: nemmeno convocato per il Torino, cambia il futuro di Gytkjaer

30 minuti fa



Niente Venezia-Torino per Nicholas Pierini. L'attaccante non figura nemmeno tra le riserve dei veneti per la partita che ha aperto il terzo turno di Serie A.



Il motivo? Come riporta Sky, il classe '98 sta per trasferirsi al Sassuolo. La sua esclusione è dunque da imputare a ragioni di mercato. Retrocessi in Serie B, i neroverdi sono protagonisti del mercato nelle ultime ore: in uscita ci sono Laurienté e Thorsvedt.



Nelle ultime settimane, il Sassuolo ha provato a prendere un attaccante del Venezia, Christian Gytkjaer, ma non è riuscito a trovare l'accordo per l'ingaggio del centravanti danese e si è quindi indirizzato su Nicholas Pierini, già in precedenza passato per il Mapei.