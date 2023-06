Francesco Magnanelli è pronto ad iniziare una nuova avventura nello staff tecnico della Juventus, al fianco di Massimiliano Allegri. La conferma arriva direttamente dal Sassuolo, che ha ufficializzato con una nota l'addio del suo ex capitano: "18 anni insieme. Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde. Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito. In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale!".