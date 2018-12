, via Twitter,. Fece molto peggio ad esempio, quando chiese di spegnere l'Hawk-Eye durante la finale di Wimbledon del 2007.(Se ne occupava un'altra azienda, la GoalControl, ma il fatto resta comunque significativo).La palla è dentro: 1-1 e il Sassuolo può giocarsela.. Il margine d'errore, domando, viene solo dichiarato oppure anche considerato a scopo cautelativo?. Ah.. la Goal-line! Ma un po' di buon senso, cribbio! L'immagine del pallone entrato con sotto scritto "No goal" annuncia("Il Tradimento delle immagini"), conservato nel Los Angeles County Museum of Art. L'artista belga in questo dipinto rappresenta una pipa con sotto scritto "Ceci n'est pas une pipe" (in italiano: "Questa non è una pipa"). Ecco, Ceci n'est pas un but. L'effetto sorprendente più o meno è lo stesso: Questo non è un goal. Ma tranquilli (cit. Duncan).