Savona, l'agente a CM: "Sente la Juventus addosso, Thiago top per lui"

Anche se in questo martedì 27 agosto i riflettori sono inevitabilmente accesi sul mercato , è ancora negli occhi di tutti la sontuosa prestazione di ieri sera - con tanto di goal - di. Il classe 2003, che poche settimane fa laha blindato con un contratto fino al 2029 e la garanzia di un inserimento stabile in prima squadra, è stato schierato dal primo minuto nel match contro il Verona, a completare la linea difensiva a quattro al fianco di Gleison Bremer, Federico Gatti e Juan Cabal. La sua risposta non si è fatta attendere, anzi è forse andata oltre ogni aspettativa

Ne abbiamo parlato con, il suo agente."Ero allo stadio, quindi sono riuscito a salutarlo dopo il fischio finale. Ci siamo scambiati un bell'abbraccio, che è valso più di mille parole. Eravamo tutti molto contenti, ma non poteva che essere così"."Non si aspetta nulla, pensa solo a lavorare e a farsi trovare pronto. Nicolò è in un grande club, ha la stima degli allenatori e della società, si è meritato tutto quello che ha raggiunto. Ora deve solo continuare così, con questa attitudine e voglia. Il resto viene da sé, come è successo finora".