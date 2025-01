Scambio Sanabria-Kouame, parla Vagnati: "Se ne parla..."

Getty Images

, direttore sportivo del, parla ai microfoni di Dazn prima del match contro la Fiorentina: "Il pareggio nel derby ci ha fatto piacere, noi volevamo cercare di regalare una gioia ai nostri tifosi che manca da anni. Però c'è stato l'atteggiamento, il furore. Ogni partita fa storia a sé, oggi giochiamo contro una squadra importante nonostante gli ultimi risultati, ci manca qualche giocatore ma sappiamo che possiamo fare una buona partita".Il dirigente granata: "La perdita di Zapata non è stata una cosa semplice da digerire, in questo momento non è facile trovare qualcuno che possa sostituirlo da tutti i punti di vista. Abbiamo parlato infatti anche con il mister per valutare un'eventuale variazione tattica e muovere il mercato in quella direzione".