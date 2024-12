Torino, le pagelle di CM: Masina, che errore. Sanabria un fantasma

Getty Images

è subito decisivo parando il calcio di rigore a Castro: è il secondo penalty che riesce a neutralizzare in questo campionato.è sfortunato il difensore polacco che, poco dopo la mezz’ora si accascia al suolo per un problema al costato ed è costretto a lasciare il campo in barella.(Dal 35’ p.t: in difficoltà conio passare dei minuti)dopo cinque panchine consecutive torna titolare per sostituire lo squalificato Coco. La sua prestazione è buona, con la sua esperienza riesce a cavarsela bene contro Castro.

: perde la marcatura di Dallinga in occasione del gol dell’attaccante del Bologna che sblocca il risultato. Un errore che pesa molto.: spinge molto sulla fascia destra, riuscendo spesso ad arrivare sul fondo e a mettere cross d’interessanti per i propri compagni.: gestisce ottimamente tutti i palloni che arrivano sui suoi piedi e aiuta molto la squadra anche in fase difensiva. Decisivo nel secondo tempo quando, con una chiusura puntuale, risolve una situazione potenzialmente pericolosa davanti alla propria porta.partita sufficiente da parte del centrocampista polacco che argina diverse iniziative del Bologna.

(Dal 18’ s.t.si vede solamente quando, anziché tirare su un bel cross di Pedersen, cerca un velo per Adams)Vanoli gli conferma la fiducia, nonostante le sue ultime prestazioni non siano state particolarmente brillante. Il lituano lo ripaga con una buona prestazione: è sempre nel vivo del gioco e tocca molti palloni.(Dal 18’ s.t.Vanoli ancora una volta sceglie di schierato solo nella ripresa, il numero 10 non riesce però a incidere)inizia nel peggiore dei modi la propria partita, con il fallo da rigore su Holm. Poi è autore di qualche buono spinto ma è troppo poco per guadagnare la sufficienza.

è il peggiore in casa Torino. Sempre macchinoso con la palla tra i piedi, sbaglia spesso la scelta facendo più volte infuriale Vanoli che nel secondo tempo decide di richiamarlo in panchina.(Dal 18’ s.t.non è mai pericoloso): dopo averlo schierato titolare a sorpresa contro l’Empoli, Vanoli lo conferma dal primo minuto anche contro il Bologna. Una scelta azzeccata perché il numero 7 con le sue accelerazioni crea diversi problemi alla difesa del Bologna.(Dal 33’ s.t.la squadra tiene bene il campo nel primo tempo, poi Vanoli spera di vincere la partita con i cambi ma chi entra non dà il supporto sperato e arriva l’ennesima sconfitta stagionale.