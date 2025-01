Fiorentina-Torino, si lavora allo scambio tra Kouamé e Sanabria

Getty Images

Scambio in vista tra. Ai due club che sono entrambi alla ricerca di un attaccante, è venuta la pazza idea di scambiarsene due che sono in uscita per granata e viola. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti si sta lavorando allo scambio traNon sarebbero stati ancora raggiuntima lo scambio è valutato dae c’èIl paraguaiano andrebbe a rinforzare la squadra diche non ha un vero e proprio, l’ivoriano invece farebbe il percorso inverso e si unirebbe ai vari Adams, Karamoh e Njie in un reparto, quello della formazione di, che sta trovando grosse difficoltà nel segnare dopo l’infortunio a Duvan

Una trattativa che insomma accontenterebbe ambo i club. Kouamé è da tempo un pallino di, uomo mercato del Torino, mentre Sanabria potrebbe così dare unaalla propria stagione, iniziata bene ma che ora lo sta portando a essere un panchinaro. Sanabria, 28 anni, ha segnato 2 reti in 17 gare di questa Serie A. Kouamé, 27, ha segnato una sola volta, aggiungendo sei assist, nelle 25 presenze stagionali tra tutte le competizioni