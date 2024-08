AFP via Getty Images

, uno scontro di gioco terribile che ha lasciato sconvolti tutti i giocatori in campo, lo staff e tutto il pubblico presente allo Stade Auguste-Delaune di Reims., 23enne trequartista inglese (con passaporto portoghese). Immediata la sanzione disciplinare del direttore di gara Wattellier che ha espulso il 19enne centrocampista ivoriano giocatore del Reims. Lo staff medico del Lille ha prontamente prestato soccorso a Gomes, con l’ingresso dei soccorritori e della barella per portare fuori dal rettangolo di gioco il calciatore inglese.

Scène terrible à Reims !



Après un énorme choc avec Amadou Koné (Reims), Angel Gomes est au sol depuis plus de 5 minutes.



Le Rémois a pris rouge.

Vis à vis des réactions sur le terrain, ça semble plutôt grave.



Une grosse pensée pour lui.



@RMCsport pic.twitter.com/bbhz3Ponqt — Actu Foot (@ActuFoot_) August 17, 2024

(ben 35)e siamo tutti in attesa di ricevere aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. Il match, per dovere di cronaca, è ripreso in questi minuti.