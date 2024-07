AFP via Getty Images

DAZN, Sky o Sportitalia: chi trasmette la Ligue 1

45 minuti fa



La Ligue 1 sarà l'unico campionato dei top cinque europei che non sarà visibile in Italia. Nessuna emittente televisiva ha, infatti, acquisito i diritti tv per trasmettere l'edizione 2024/2025 del campionato francese. Lo scorso anno, invece, le partite della Ligue 1 venivano trasmesse su Sky, che però in questa stagione ha deciso di non rinnovare l'accordo.



CAOS DIRITTI - Il caos dei diritti tv della Ligue 1 tocca da vicino anche la Francia. Solamente di recente DAZN Francia ha trovato l'accordo per trasmettere otto partite su nove del campionato francese. L'addio di Mbappé dal PSG, infatti, ha fatto crollare il numero di richieste, tanto che il colosso britannico ha dovuto inserire, nella trattativa, una clausola di uscita nel caso in cui non si dovesse raggiungere la soglia di 1,5 milioni di abbonati dopo i primi due anni.