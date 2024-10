FIGC via Getty Images

Italia Under 21, 5-0 in amichevole al Livorno: a segno Casadei e doppio Pio Esposito

49 minuti fa



È terminata 5-0 l’amichevole disputata oggi a Tirrenia dalla Nazionale Under 21 contro il Livorno (Serie D), utile in vista della sfida di martedì a Trieste contro l’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. In gol Antonio Raimondo e Riccardo Turicchia nel primo tempo, Cesare Casadei e Pio Esposito con una doppietta nel secondo.



La formazione iniziale: Zacchi, Savona, Bertola, Pirola, Turicchia, Ndour, Bianco, Fabbian, Baldanzi, Koleosho, Raimondo.



L’Italia domani effettuerà un allenamento mattutino in una giornata che potrebbe comunque già essere determinante: alle 20, a Cork, si sfideranno infatti Irlanda e Norvegia, con un successo dei norvegesi che regalerebbe all’Italia l’aritmetica certezza di un posto in Slovacchia.