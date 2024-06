AFP via Getty Images

Scozia-Svizzera, la MOVIOLA: gol annullati a Ndoye ed Embolo

un' ora fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Scozia-Svizzera, la seconda gara del gruppo A per entrambe le formazioni.



Scozia-Svizzera, 19/06 ore 21

Arbitro: Ivan Kružliak SVK

Assistenti: Branislav Hancko, Jan Pozor SVK

Quarto uomo: Irfan Peljto BIH

Var: Tomasz Kwiatkowski POL



82' - Embolo segna su un lancio dalle retrovie, ma parte in posizione di fuorigioco rilevata già dal guardalinee.



32' - Ndoye anticipa Gunn e girandosi deposita la palla in rete, ma era partito in posizione irregolare sulla salita della difesa scozzese in occasione di un calcio d'angolo.