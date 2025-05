Scudetto all'ultima giornata, i precedenti: Inter tra trionfi e beffe incredibili, il bilancio del Napoli

Nessun verdetto anticipato, sono servite tutte e 38 le giornate della Serie A 2024/25 per scoprire chi sarà Campione d'Italia, al netto della possibilità che possa essere un'ulteriore partita, lo spareggio, a dare la fatidica risposta.Il titolo al fotofinish non è una novità nel massimo campionato, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, anche nella storia recente con il Milan come esempio più fresco.

- Sei i trionfi ottenuti dai nerazzurri in volata, ma a pesare sul bilancio ci sono anche delle beffe clamorose. La prima nel 1967, con l'Inter superata all'ultima giornata dalla Juventus. La storia si è ripetuta in una diventata iconica nell'immaginario collettivo, il 5 maggio 2002: la sconfitta dei nerazzurri con la Lazio, le lacrime di Ronaldo e un altro successo per i bianconeri.- In equilibrio il Napoli, che tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta ha prima pianto e poi gioito nell'affascinante duello con il Milan di Sacchi.

Scorri per vedere i 27 precedenti di Scudetto al fotofinish