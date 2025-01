Scudetto del fatturato al Milan, primo in Italia davanti a Inter e Juventus: la classifica

Il club bianconero, penalizzato dalla mancata partecipazione alle coppe europee nella scorsa stagione 2023/24, perde il primato in Italia e per la prima volta esce dalla top 10 europea.Nel dettaglio il Milan ha raccolto 86.600 € dai matchday, 160.900 € dai diritti tv e 150,100 € da ricavi commerciali; l'Inter 81.300 € dai matchday, 197.500 € dai diritti tv e 112.300 € da ricavi commerciali; la Juventus 55.100 € dai matchday, 99.700 € dai diritti tv e 200.900 € da ricavi commerciali.

Giunta alla 28ª edizione nel 2025, Deloitte Football Money League analizza irispetto alla stagione precedente. I ricavi commerciali ammontano a 4,9 miliardi di euro (+10%), quelli da matchday superano quota 2 miliardi di euro (+11%), invece gli introiti da diritti televisivi restano stabili a 4,3 miliardi di euro.Grazie al completamento dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabeu, i ricavi delle partite sono praticamente raddoppiati a 248 milioni di euro. Discorso opposto per il Barcellona, che perde 63 milioni di euro nei ricavi da matchday per i lavori in corso al Camp Nou.

Ecco lanella stagione 2023/2024: