Scudetto Napoli, McTominay l'uomo in più: è stata la miglior stagione della carriera

È lo scudetto di Antonio Conte. Di Romelu Lukaku. Di Di Lorenzo e Anguissa, di Lobotka e Politano. È lo scudetto di chi ci ha creduto fino alla fine. Di Rafa Marin che a gennaio era già stato praticamente venduto e di Raspadori che aveva chiesto di giocare di più (e ha segnato qualche gol decisivo). Ma forse, stavolta,. Fisico e qualità, gol e assist: un gigante al quale Conte non ha mai rinunciato.- Scott McTominay è stata l'occasione di mercato che il Napoli ha fiutato in estate: si è informato, ha capito che c'era margine per aprire una trattativa e ha affondato il colpo investendo: è stata la miglior stagionale della sua carriera, la prima lontano da Manchester; ha superato i 10 gol stagionali facendo 6 assist. Un attaccante aggiunto che in campionato ha saltato solo la gara casalinga contro il Milan per influenza. McTominay col Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2028 con ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

- Spesso la differenza nel mercato la fanno le tempistiche, la capacità di inserirsi nel momento giusto. E il Napoli, con McTominay, su questo aspetto non ha sbagliato nulla:Così il ds Giovanni Manna ha capito che se si fosse fatto avanti ci sarebbero state possibilità di prenderlo. Detto, fatto. Un'operazione win win che ha accontentato tutti: il Manchester che ha incassato 30 milioni, il Napoli che ha trovato un grande centrocampista e il giocatore che lontano dallo United è esploso.

- Nato in Inghilterra, a convincerlo a scegliere la nazionale scozzese furono Alex Ferguson e Josè Mourinho. Quando il portoghese era allo United per lui McTominay era un vero e proprio pupillo:"Tutti a chiedermi di Paul - aveva sbottato Josè in una conferenza stampa - ma quel ragazzino è fantastico". Ci aveva visto lungo Mou, perché oggi quel gioiellino cresciuto nello United è uno degli uomini-scudetto del Napoli.

