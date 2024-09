"Se al posto di Motta ci fosse stato Allegri...": 3 anni alla Juventus non sono 3 partite, la tiritera non attacca

Redazione Calciomercato

Chiunque si approcci a questo pezzo, ne siamo certi, è perché in questi giorni si è visto dire, almeno una volta, da amici, parenti, colleghi o affini, queste semplici parole. Era inevitabile. In quel gioco delle parti in cui si è trasformato l'opinionismo, nella polarizzazione non richiesta - ma evidentemente necessaria - allo sviluppo del (tossico) dibattito contemporaneo,- altra definizione aberrante - era lì alla finestra, in attesa di quella folata di vento per poter rientrare prepotente nelle case degli italiani.

Del resto non serviva Nostradamus per prevederlo. Ne eravamo stati facili profeti perfino noi, già in estate su queste pagine.Perché due esoneri - evidentemente non sufficienti - sarebbero stati territorio di vendetta per coloro i quali continuano a percepire l'addio della Juventus ad Allegri come, un'onta da dover lavare ogni qualvolta sopraggiunga una sconfitta, quando va peggio un pareggio. Figuriamoci con tre consecutivi e per giunta col punteggio di 0-0, marker evidentemente esclusiva di. Un anno fa di questa Juventus avrebbero decantato ladi un gol incassato in sei partite. Oggi, gli stessi, gridano ovviamente allo. Personaggi in cerca d'autore, per restare di nuovo in tema, in quello spazio mediatico ormai a disposizione di tutti: un telefono, una connessione internet, un account a una qualsivoglia piattaforma e il gioco è fatto, chi la spara più grossa, vince.

Ecco, si potrebbe casomai ricordare ai nostalgici degli aneddoti, per onestà intellettuale, che '' non sono il numero dibensì quello degliavuti a disposizione dal precedente inquilino nel suo bis sulla panchina bianconera. E che fine settembre è più tempo di funghi in realtà che per i processi. Attività all'aria aperta per giunta che porterebbero un sicuro beneficio alle stantiee idee di chi insiste nel rimanere ancorato a un passato che non c'è più. E che non c'è più per un motivo ben chiaro.

Che la Juventus di Thiago Motta poi non brilli e siabeh questo è evidente. Come evidente è che le somme e un primo bilancio serio - sottolineiamo 'serio' - le si potranno tirare quando metteremo via quei cappottini che solo in questi giorni abbiamo iniziato a tir fuori dagli armadi, almeno se ci leggete da Bologna in su; quando insomma i vari acquisti arrivati in estate saranno parte integrante di una Juventus che per ora continua ad affidarsi al passato. Quest'ultimo, casomai, sarebbe un tema interessante da trattare se proprio volessimo discutere questo primissimo operato di Motta:. Ma comprendiamo che il "se li avesse fatti Allegri", certo, tira di più. Magari, allora, la prossima volta.