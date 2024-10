Sentenza Diarra, la Fifa apre un dialogo per modificare il regolamento del calciomercato

dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul casoper la rescissione del contratto con launa decina di anni fa.- Lo annuncia la stessa Federazione calcistica mondiale con una nota ufficiale:La FIFA aprirà un dialogo globale sul sistema dei trasferimenti, coinvolgendo le principali parti interessate, per adattare l’articolo 17 del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP). Questo annuncio fa seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Diarra ed è in linea con l’obiettivo strategico della FIFA di migliorare ulteriormente il sistema dei trasferimenti, sul quale sono stati compiuti progressi significativi dal 2016.

Nei prossimi giorni, la FIFA inviterà formalmente le parti interessate a commentare e proporre idee in relazione all’articolo 17 del RSTP (“Conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa”) con l’obiettivo di consolidare le proposte e individuare la strada migliore da seguire.“La FIFA è ansiosa di sviluppare ulteriormente il proprio quadro normativo, tenendo ovviamente conto delle opinioni e dei suggerimenti di tutte le parti interessate”, ha dichiarato, Chief Legal & Compliance Officer della FIFA. “La FIFA vede la decisione di Diarra come un’opportunità per continuare a modernizzare il proprio quadro normativo, che è stato uno degli obiettivi dichiarati dal Presidente della FIFA fin dal 2016”.

FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).



