Sergio Conceiçao si presenta al Milan: "Il poco tempo non è una scusa, dobbiamo essere all'altezza di questo club"

, nuovo allenatore del, ha rilasciato ai canali ufficiali del club rossonero quelle che sono le sue prime parole da nuovo tecnico del Diavolo dopo la prima giornata milanese e il primo allenamento ai suoi comandi:"Sono orgoglioso di cominciare questa avventura, l'emozione è momentanea perché dobbiamo cominciare subito a lavorare con la testa fresca e il cuore caldo, al massimo, per vincere le partite.. I giocatori devono capire subito cosa voglio da loro, non c'è altra strada, è una squadra forte e possiamo fare delle belle cose. Ci deve essere dietro un grande lavoro da parte di tutti, per diventare vincenti ed essere all'altezza della storia del Milan".

Di seguito, tutti i membri dello staff di Conceicao.Vice allenatore: Siranama Dembélé.Allenatori portieri: Vedran Runje, Diamantino FigueiredoSport scientist: Eduardo OliveiraAssistenti: Fabio Moura, João CostaIl club rossonero ha esercitato la clausola che prevede il pagamento solo del primo anno (e non dei tre di contratto), in caso di esonero dopo appena sei mesi, con Paulo Fonseca e ha scelto di affidare la panchina a Sergio Conceicao.