La scelta di Luis Enrique di escludere Sergio Ramos dai convocati per il Mondiale in Qatar ha fatto discutere molto. Tra chi si è schierato contro la decisione del ct della Spagna c'è anche il difensore del Psg Hakimi, ex Inter e compagno di Ramos: "E' il miglior difensore al mondo" ha detto il terzino marocchino.