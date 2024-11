Sergio Ramos si offre, il Real Madrid dice no: può finire in Brasile, lo chiama Depay

Getty Images

"Florentino, io sono qua". Così deve aver suonato il messaggio dial Real Madrid, reiterato più volte specie da quando, qualche giorno fa, Eder Militao si è infortunato gravemente per la seconda volta nel giro di pochi anni. "Tornerai ancora", gli ha scritto Ramos sui social da buon ex capitano, sperando in cuor suo in un ritorno al Bernabeu dove ha vinto tutto.Il quotidiano spagnolo Marca assicura che i Blancos sono stati categorici: non ci saranno ritorni.

Il 38enne,dopo un'annata nel Siviglia, la squadra dalla quale è partita la sua pluridecorata carriera, è in cerca dell'ultima vetrina prima di appendere le scarpe al chiodo; sfumato il sogno di tornare al Real Madrid, si sta guardando intorno, in attesa del progetto giusto.. Parliamo di quella brasiliana.Da qualche anno a questa parte, il campionato brasiliano ha aperto le porte ai campioni europei in cerca di aria nuova, come, che ha fatto una scelta di vita oltre che di carriera e sta incantando con la maglia delin campo e fuori, calandosi nella realtà verdeoro in tutto e per tutto., ma di certo ci sono le parole del dirigente del Corinthians, Fabinho Soldado: "Abbiamo esaminato una varietà di giocatori; garantire la fattibilità finanziaria è cruciale, e la nostra priorità rimane trovare la migliore soluzione per il Corinthians". Tra questi giocatori c'è anche il campione del Mondo 2010 con la Spagna. Secondo ESPN: Ramos non arriverebbe quindi, come invece sarebbe alle nostre latitudini, a stagione in corso, ma sposerebbe il progetto dal principio.