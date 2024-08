AFP via Getty Images

Serie A 2024/24 all'insegna dei pareggi: sono 6! Qual è il record in una giornata?

un' ora fa

La Serie A 2024/25 è partita col freno tirato. Nelle prime 8 gare infatti sono arrivati ben 6 pareggi: vittorie centrate solo dalla Lazio, sul Venezia, e Verona, a sorpresa, sul Napoli. Mancano ancora i posticipi - Juventus-Como e Lecce-Atalanta - ma il primo turno del nuovo campionato potrebbe già fare la storia.



I PRECEDENTI - Il record di pari in una giornata infatti è di 7 ed è stato stabilito, più volte. La prima fu nel corso dell'ottava giornata del campionato 1947-48. Da lì lo score si era ripetuto altre 7 volte, la penultima durante il 12° turno del campionato 2020-21, mentre l'ultima è molto più recente. Si tratta della 32esima della scorsa Serie A: anche allora furono 7 i pareggi, più quello - momentaneo - tra Udinese e Roma. La gara infatti fu sospesa sull'1-1 per il malore a Ndicka e, quando fu ripresa, i giallorossi si imposero per 2-1.