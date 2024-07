Serie A 2024/25, quali sono i criteri di formazione del calendario? Il regolamento

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

In attesa di conoscere, nella giornata di domani, gli accoppiamenti delle varie giornate della prossima stagione del massimo campionato italiano, quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato le date di avvio e di termine dell’annata ‘24/’25.Calcio d’inizio nel weekend del 18 agosto e ultima giornata che si disputerà il 25 maggio 2025. Grande attesa, dunque, per il sorteggio della Serie A 2024/25 che andrà in scena domani, giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.

Ma quali sono i criteri per la formazione del calendario Serie A Enilive 2024/2025? Scopriamoli qui di seguito.