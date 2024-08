Serie A, -6: la griglia di partenza per la lotta per l'Europa

Calciomercato

Manca solamente una settimana all’inizio del campionato di Serie A 2024/2025 e, in attesa che si completi una finestra di mercato che può apportare ancora significative novità negli organici delle 20 partecipanti, proviamo a stilare le nostre griglie di partenza, dividendo le squadre in quattro categorie per obiettivi: lotta scudetto, corsa ai piazzamenti europei, piazzamento a metà classifica e lotta salvezza.



Nelle zone medio-alte di classifica, ci si prepara già per una sfrenata corsa ai piazzamenti europei, tra lotta per la Champions League e assegnazione dei posti in Europa League e Conference League. Tra le squadra che più difficilmente lotteranno per lo scudetto, ma che saranno in prima fila per un piazzamento dalla quarta posizione in avanti, spicca la Roma di De Rossi, forte di un ottimo finale dell'ultima stagione. Non si può trascurare la Lazio di Baroni, settima nell'ultima stagione, così come la nuova Fiorentina di Palladino, che non si nasconderà per la lotta europea. Rientrano in questo pool di squadre anche Bologna e Torino, da non escludere per un buon piazzamenteo. Ma andiamo ad analizzare caso per caso: