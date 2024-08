Serie A, -6: la griglia di partenza per la lotta salvezza

LECCE

Gottismo e sfrontatezza: da quando è arrivato Luca Gotti, il Lecce ha trovato la serenità. Pantaleo Corvino, a giudicare dalle primissime uscite 2024/25, è riuscito a rinforzare la rosa giallorossa con gli innesti di Fruchtl dietro Falcone in porta, Di Gaspar in difesa, di Pelmard come vice Gendrey, Pierret e Marchwinski in mediana e Morente sull'esterno d'attacco. In più sono rimasti Krstovic, Banda e Rafia, elementi di sicuro valore con un anno di esperienza in più in Serie A. Si parte dalla salvezza, ma chissà a maggio 2025...