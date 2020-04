Il massimo campionato di calcio in Italia sta iniziando a programmare una ripartienza e sebbene ancora di certezze non ce ne siano, la sensazione di positività che si respira nell'aria indica una rotta verso la ripresa.Ieri la Fifa si è esposta aprendo ufficialmente ai prolungamenti dei contratti e aprendo definitivamente alla chiusura dei campionati oltre il 30 giugno agevolando anche i club in vista delle prossime sessioni di mercato. In sostanza tutti, nel mondo del calcio, vogliono portare a termine questa stagione.Il problema più grande ora resta quello del rientro in Italia dei giocatori emigrati all'estero dato che per loro non ci saranno sconti e si dovranno sottoporre a quarantena di 14 giorni. L'ansia più grande è però quella della Juventus dato che, riporta la Gazzetta dello Sport,E’ andata meglio invece a quelli della(Cutrone, Pezzella e Vlahovic), della(Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Bereszynski, Depaoli e Barreto) e del(Zaccagni) che sono tutti negativi. Resta in bilico ancheche attende il test di controllo di Sportiello.Sicuramente i club avranno ilcon calma e l'attesa, probabilmente, coinciderà con il. Poi il via libera e le 3 ipotesi di ripartenza che, secondo la Gazzetta dello Sport potranno protrarsi, al massimo, fino a inizio giugno.Così facendo si finirebbe fra l’inizio o la metà di luglio. Il modello da seguire sarà quello della Bundesliga con allenamenti all’inizio osservando le distanze interpersonali e poi gradualmente arrivare alla partitella.