Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, ha tenuto una videoconferenza con i giornalisti: "Stiamo considerando l'idea di tornare a giocare in Spagna e in altri paesi il 28 maggio, o in alternativa il 6 o 28 giugno. Si rispetterebbe il protocollo di ripresa disegnato per la Liga e mandato anche ad altri campionati come la Serie A. Non finire la stagione ci porterebbe una perdita di un miliardo. Terminarla a porte chiuse, invece, ci costerebbe 350 milioni. Messi? Sarebbe inutile e non risolverebbe i problemi della Serie A".