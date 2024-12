Atalanta-Milan su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

è uno dei match più attesi dell’anno: la gara, valida per la, si giocherà venerdì 6 dicembre alle 20:45 al. La squadra diarriva sulle ali dell’entusiasmo dopo un periodo di vittorie in Italia ed Europa, quella diha saputo rialzarsi dopo un inizio stentato e ora punta a risalire una classifica in cui i nerazzurri occupano i piani alti.e compagni sono reduci dalla super sfida in casa della Roma, i rossoneri invece dalla convincente vittoria sull’Empoli. Atalanta e Milan si sono affrontate già 146 volte in tutte le competizioni con 29 vittorie dei bergamaschi, 48 pareggi e 69 successi dei milanisti. Nella passata stagione a decidere la gara fu un super gol di Luis Muriel.

(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders,; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Atalanta - Milan, valevole per la 15esima giornata sarà visibile su NOW. Si tratta della piattaforma on demand che trasmette in diretta streaming le tre sfide delle quali Sky detiene i diritti in co-esclusiva.

